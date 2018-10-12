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Синоптики о погоде в Москве 12 октября: «Сухая и не по сезону теплая»

Общество

Днем в столице ожидается до 15 градусов тепла

Синоптики о погоде в Москве 12 октября: «Сухая и не по сезону теплая»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 12 октября 2018, 10:27 — REGNUM  В Москве сегодня, 12 октября, ожидается солнечная, «сухая и не по сезону теплая погода», сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в столице +13…+15 градусов, по области — +11…+16. Ветер западный 2−7 м/с, атмосферное давление немного понизится и составит 759 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики пообещали жителям и гостям Москвы на предстоящие выходные и на начало следующей недели теплую погоду без осадков.

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