Синоптики о погоде в Москве 12 октября: «Сухая и не по сезону теплая»

Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве сегодня, 12 октября, ожидается солнечная, «сухая и не по сезону теплая погода», сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в столице +13…+15 градусов, по области — +11…+16. Ветер западный 2−7 м/с, атмосферное давление немного понизится и составит 759 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики пообещали жителям и гостям Москвы на предстоящие выходные и на начало следующей недели теплую погоду без осадков.

Читайте также: Синоптики пообещали москвичам продление «бабьего лета»