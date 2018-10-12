В Якутске призвали учить биотехнологов со школьной скамьи

Якутск, , 10:01 — REGNUM Профориентацию в естественно-научных направлениях для школьников необходимо проводить начиная с 7−8 класса, сообщил проректор по естественно-математическому направлению Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев, выступая на международной научно-практической конференции «Вектор развития современного естественнонаучного образования». Об этом 12 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Если XX век — это время физиков, то XXI — век биотехнологий, то есть естественно-научных направлений. В современном мире уже со среднего звена нужно проводить профориентационную работу, чтобы в 7−8 классе дети начали думать о будущей деятельности. Это кадры нового поколения», — призвал Николаев.

Конференция проходит в Якутии 12 и 13 октября. Она объединила 130 участников, в том числе ученых из Чехии, Казахстана и регионов России. Участники мероприятия планируют обсудить федеральный государственный образовательный стандарт, развитие высшей школы России и зарубежных стран и другие темы.

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