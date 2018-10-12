Отопительный сезон в Зауралье: граждане жалуются на холод

Курган, , 09:55 — REGNUM В Зауралье опубликовали график подключения домов города Кургана к отоплению. Около половины нуждающихся в тепле домов в графике отсутствуют, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

В графике подключений, опубликованном на сайте ведомства, перечислено 55 многоквартирных домов. Согласно документу, шестнадцать объектов получат тепло только 17 октября, а три дома — вообще 20 октября. Таким образом, график подключения нарушает все сроки, объявлявшиеся ранее, а также установленные правительством РФ «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещения в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которым «отопительный период должен начинаться не позднее … дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия».

Отметим, что в Кургане с 12 октября по ночам устанавливаются минусовые температуры. В ближайшие пять дней, согласно прогнозам «Яндекс. Погода» среднесуточная температура наружного воздуха составит +1 градус.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября курганцам дали час, чтобы задать вопросы по проблемам отопления главе департамента ЖКХ Александру Гонцову. Однако ситуацию это не исправило.

Добавим, что по информации департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана, в городе без тепла остаются 98 из 1860 домов, то есть в графике подключений отсутствует почти половина неотапливаемых объектов.

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