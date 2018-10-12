В Астане оштрафовали 15 застройщиков за нарушение условий долевого участия

Астана, , 09:54 — REGNUM Прокуратура Астаны привлекла 15 строительных компаний к административной ответственности за нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве», сообщили 12 октября в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Проверки строительных компаний были инициированы управлением контроля качества городской среды совместно с прокуратурой. Ряд нарушений был выявлен в ходе систематического мониторинга обращений граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в жилищное строительство в Казахстане было инвестировано 348 млрд тенге ($944 млн по курсу на 10 октября). Более 188 млрд тенге ($510 млн по курсу на 10 октября) было направлено на долевое строительство.

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