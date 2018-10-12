Пятница, 12 Октября 2018 года
11:17:38 МСК

В Астане оштрафовали 15 застройщиков за нарушение условий долевого участия

Общество

Ряд нарушений был выявлен в ходе систематического мониторинга обращений граждан

Астана, 12 октября 2018, 09:54 — REGNUM  Прокуратура Астаны привлекла 15 строительных компаний к административной ответственности за нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве», сообщили 12 октября в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Проверки строительных компаний были инициированы управлением контроля качества городской среды совместно с прокуратурой. Ряд нарушений был выявлен в ходе систематического мониторинга обращений граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в жилищное строительство в Казахстане было инвестировано 348 млрд тенге ($944 млн по курсу на 10 октября). Более 188 млрд тенге ($510 млн по курсу на 10 октября) было направлено на долевое строительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Дольщики Казахстана «ограничивают» ипотечную госпрограмму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить