Путин: Русский язык — «уникальное достояние России»

Москва, , 09:17 — REGNUM Сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам VI конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамика языковых и культурных процессов в современной России», который проходит в столице Башкирии — Уфе, сообщается на сайте Кремля.

В приветственной телеграмме отмечается, что русский язык — уникальное достояние, которым России гордится и которое граждане должны беречь. Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ России как единую нацию.

По его мнению, важно, чтобы качество образования в российских школах и вузах неуклонно повышалось, чтобы изучение русского языка было содержательным, интересным, вдохновляющим, чтобы, сохраняя свои великие традиции, русский язык развивался. При этом Путин подчеркнул, что необходимо проводить комплексную работу по поддержке всех языков народов нашей многонациональной страны.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний форум станет площадкой для конструктивных дискуссий, а его рекомендации обязательно найдут воплощение в практической деятельности, и пожелал успехов участникам конгресса преподавателей русского языка и литературы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России на «отлично» знает русский язык лишь каждый десятый гражданин (12%). Поставили себе оценку «хорошо» более половины опрошенных (56%). Чаще хвалят себя за знание русского языка молодые люди в возрасте 18−24 лет — 20% против 60-летних и старше — 7%.

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