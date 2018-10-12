В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака

Москва, , 08:57 — REGNUM В Московском зоопарке родился детеныш альпака — дальнего родственника верблюда, сообщает 12 октября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что самка родилась 26 августа и проводит свое время в наружном вольере вместе с матерью. Малыш прогуливается по вольеру, наблюдает за посетителями, а при испуге бежит за помощью к матери, которая будет держаться с ним весь первый год жизни детеныша.

«До четырех месяцев он будет питаться материнским молоком, а затем постепенно перейдет на корм, который едят взрослые особи: сено, ивовые ветки и траву», — говорится в сообщении.

Напомним, альпака — парнокопытное животное, обитающее в высокогорье Анд в Южной Америке. Его рост не превышает одного метра, вес — не более 70 кг. Животные обладают мягким и длинным руном, длина которого по бокам достигает 15−20 см. Около 6000 лет назад индейцы Перу одомашнили этих животных и стали их разводить. Альпака с рождения очень любознательны и миролюбивы.

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