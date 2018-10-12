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Ростовчанин оценил две советские почтовые марки в 3 млн рублей

Общество

Житель Ростова-на-Дону продаёт раритет

Ростов-на-Дону, 12 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Ростовчанин оценил две советские почтовые марки в 3 млн рублей, и выставил раритет на продажу. Коллекционер отмечает, что эти марки очень редкие.

Желающий может приобрести у горожанина марки «Вооруженным силам СССР — слава» и «СССР».

"Это очень старые марки. Их выпустили в 1976 году. С тех пор прошло больше сорока лет, однако экземпляры сохранились в идеальном состоянии. Это очень редкие марки», — уточнил автор объявления.

ИА REGNUM напоминает, что ранее житель Ростова-на-Дону выставил на продажу два мяча с автографами тренеров и футболистов сборных России и Чехии. Сувениры оценены в 1 млн 250 тыс. рублей. Продавец отметил готовность подтвердить подлинность автографов.

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