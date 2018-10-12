Экс-директору детского лагеря «Виктория» в Одессе продлили арест

Киев, , 08:46 — REGNUM Бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Саркисян был директором детского лагеря «Виктория» в Одессе, в котором в 2017 году погибли три ребенка. Экс-директора подозревают в нарушении техники пожарной безопасности.

Также суд рассматривает дело Саркисяна совместно с делом его заместителя Татьяны Ланиной: ее подозревают в хищении 120 тыс. гривен ($4,29 тыс.) бюджетных средств.

Напомним, в лагере «Виктория» в Одессе пожар произошел 15 сентября 2017 года. Помимо Саркисяна была задержана старший воспитатель Наталья Цокур, ее приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком два года.