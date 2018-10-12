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Экс-директору детского лагеря «Виктория» в Одессе продлили арест

Общество

В 2017 году в лагере произошел пожар, погибли три ребенка

Киев, 12 октября 2018, 08:46 — REGNUM  Бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Саркисян был директором детского лагеря «Виктория» в Одессе, в котором в 2017 году погибли три ребенка. Экс-директора подозревают в нарушении техники пожарной безопасности.

Также суд рассматривает дело Саркисяна совместно с делом его заместителя Татьяны Ланиной: ее подозревают в хищении 120 тыс. гривен ($4,29 тыс.) бюджетных средств.

Напомним, в лагере «Виктория» в Одессе пожар произошел 15 сентября 2017 года. Помимо Саркисяна была задержана старший воспитатель Наталья Цокур, ее приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком два года.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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