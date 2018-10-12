«Неправомерно расходуются десятки миллионов»: скандал с Мергасовским домом

Казань, , 08:23 — REGNUM Серия судебных дел по защите Мергасовского дома в Казани завершилась. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу министерства культуры Татарии и оставил в силе решение суда, которым было прекращено производство по делу об обязании разработать и утвердить охранную документацию этого объекта культурного наследия. Примечательно, что производство по делу было прекращено по заявлению истца, который сам отозвал свой иск, а не согласился с этим решением ответчик, которого и пытались обязать подготовить документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, история с Мергасовским домом (памятником истории и культуры местного значения — многоквартирным домом №19/5 по ул. Кави Наджми в г. Казани, в котором жили детский писатель А. Алиш (1938−1939г.г.) и писатель Кави Наджми) получила широкую известность примерно год назад, когда городские власти предложили жильцам дома переехать из него. Жильцы выступили против: одних не устраивает альтернатива в виде окраины, а других — низкая выкупная цена. Ситуация усложняется тем, что объект имеет два адреса, по одному из них он числится как памятник культурного наследия, а по второму — как жилой дом. Здание было построено в 30-е годы XX века, относится к эпохе конструктивизма, но уже давно требует реставрации.

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В начале 2018 года один из собственников нежилых помещений — ООО «Экво Казань» — потребовал в суде обязать исполком Казани «провести работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного значения». Данный иск был проигран, в августе 2018 года без удовлетворения осталась и апелляционная жалоба. При рассмотрении последней выяснилось, что некие работы в доме были проведены, но их качество заявителей не устраивает.

«В апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что имеются факты проведения некачественных реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также хищения бюджетных средств, выделенных на данные цели, особое внимание заслуживают вопросы проведения на объектах культурного наследия ремонтных работ вместо реставрационных, в результате чего неправомерно расходуются десятки миллионов бюджетных средств. Заявитель просит учесть, что у исполнительного комитета муниципального образования «Город Казань» нет намерения проводить работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения многоквартирного дома №19/5 по ул. Кави Наджми в г. Казани — дом, в котором жили детский писатель А. Алиш (1938−1939 гг.) и писатель Кави Наджми (1931−1952 гг.)», — отмечается в материалах дела.

В иске к исполкому было отказано в связи с тем, что он является владельцем лишь части помещений в доме, а «ни законом, ни договором не предусмотрено возложение обязанности по содержанию всего многоквартирного жилого дома лишь на одного из сособственников части помещений в жилом доме».

Вторым иском то же ООО требовало от минкультуры РТ разработать и утвердить охранную документацию объекта культурного наследия, но в суде выяснилось, что она давно уже существует, тогда истец отозвал иск. Именно в этом деле обжаловать прекращение производства по делу пытался ответчик — министерство культуры РТ. Обоснование жалобы пока неизвестно, определение суда не изготовлено и еще может быть обжаловано.

Еще один иск ООО подавало к исполкому Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов. Компания требовала признать незаконной серию нормативных актов, которые признали жилые помещения и многоквартирный дом непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, а также те, что признали его аварийным и подлежащим реконструкции или реставрации. В середине сентября 2018 года суд отказал в удовлетворении иска, решение не обжаловалось, но срок на обжалование еще не истёк.