На Урале разрушается одна из старейших гидроэлектростанций России

Сатка, Челябинская область, , 08:15 — REGNUM В Саткинском районе Челябинской области под угрозой уничтожения оказалась одна из старейших гидроэлектростанций России. Судьбой объекта культурного наследия областного значения обеспокоились общественники и прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГЭС «Пороги» — одна из ГЭС мощностью до 10 мегаватт — находится на реке Большая Сатка. Она была введена в 1910 году, а в 2017-м прекратила свою работу. Сейчас объект находится в собственности Саткинского муниципального района и постепенно приходит в негодность.

После обращений местных жителей надзорные органы провели проверки. Выяснилось, что в машинном зале здания агрегатов вода заливает оборудование, стены и пол. Серьёзно повреждён металлический водовод — вода проникает в подвал здания. Сильно изношены и механизмы регулирования воды на плотине. Деревянные конструкции сгнили, металлические — заржавели.

Проверяющие пришли к выводу, что всё это несёт угрозу существованию старинного объекта. В ответе за ГЭС — руководство Саткинского муниципального района. Главе района уже внесено представление с требованием устранить нарушения.

При этом отметим, что в 2017 году ГЭС закрыли именно из-за того, что она требует серьёзного ремонта. По некоторым оценкам, стоимость такого ремонта может превысить 1 млрд рублей.

В администрации района ситуацию пока не прокомментировали. Между тем без поддержки из других источников провести полноценное восстановление едва ли удастся. В 2017 году объём доходов бюджета должен был составить 2 132 426,5 тыс. рублей, а расходов — 2 136 726,5 тыс. Дефицит оценивался в 4,3 млн рублей.