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Кадры страшной аварии на трассе в Чувашии попали в сеть

Общество

Жертвами ДТП стали 11 человек

Кадры страшной аварии на трассе в Чувашии попали в сеть
Иллюстрация: 21.мвд.рф
Авария в Чувашии

Чебоксары, 12 октября 2018, 08:11 — REGNUM  В сети опубликовано видео и кадры с места смертельной аварии в Чувашии. Груда искорёженного металла — это всё, что осталось от микроавтобуса, в который врезался грузовик.

По уточнённым данным, опубликованным утром 12 октября, в результате ДТП на месте погибли 11 пассажиров микроавтобуса. Ещё восемь человек получения ранения и травмы, в том числе оба водителя и шесть пассажиров «Фиата».

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«Одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь. Среди пострадавших несовершеннолетних нет», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Видео опубликовано: ProГород Чебоксары

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла вечером 11 октября в Ленинском районе Чебоксар в Чувашии. На 647-м км автодороги федерального значения М-7 Москва — Уфа 58-летний водитель грузовой автомашины Mercedes-BenzActros (самосвал) выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Fiat Ducatо с прицепом. В микроавтобусе на момент аварии находились 18 человек.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель самосвала задержан.

Власти обещали оказать пострадавшим материальную помощь.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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