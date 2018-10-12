Вспышка пневмонии на Ямале: госпитализирован 21 ребёнок

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 07:51 — REGNUM В Надыме (ЯНАО) расширился карантин по внебольничной пневмонии. Закрыты три школы и детский сад, госпитализирован 21 ребёнок, сообщает «Север-Пресс».

Врач-педиатр Надымской райбольницы Светлана Бородина заявила, что. возбудителем внебольничных пневмоний у обследованных детей является стрептококк.

Профилактикой против данного инфекционного заболевания является прививка, которая внесена в Национальный календарь. Используется вакцина Превенар-13 производства США и России, а также Пневмовакс-23 производства Нидерландов.

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