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Вспышка пневмонии на Ямале: госпитализирован 21 ребёнок

Общество

Болезнь не отступает

Вспышка пневмонии на Ямале: госпитализирован 21 ребёнок
В больнице

Надым, Ямало-Ненецкий АО, 12 октября 2018, 07:51 — REGNUM  В Надыме (ЯНАО) расширился карантин по внебольничной пневмонии. Закрыты три школы и детский сад, госпитализирован 21 ребёнок, сообщает «Север-Пресс».

Врач-педиатр Надымской райбольницы Светлана Бородина заявила, что. возбудителем внебольничных пневмоний у обследованных детей является стрептококк.

Профилактикой против данного инфекционного заболевания является прививка, которая внесена в Национальный календарь. Используется вакцина Превенар-13 производства США и России, а также Пневмовакс-23 производства Нидерландов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале — вспышка пневмонии среди детей

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