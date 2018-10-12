Будущие коневоды Калмыкии измерили лошадей на практике

Элиста, , 07:32 — REGNUM Студенты Калмыцкого государственного университета прошли практику в крестьянско-фермерском хозяйстве Целинного района, занимаясь бонитировкой и таврением, сообщила пресс-служба вуза.

Бонитировка — это измерение основных промеров лошади: высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти, вычисление веса по формуле. Таврение — обязательный прием, который позволяет вести как бухгалтерский, так и зоотехнический учет. Он позволяет должным образом наладить племенную работу.

Отмечается, что практика проходила в генофондном хозяйстве по разведению лошадей мясного типа калмыцкой породы. Перед началом занятий студенты прошли инструктаж по технике безопасности под руководством доцента кафедры зоотехнии Валерия Болаева.

В вузе отметили, что подобные практические занятия являются преимуществом прикладного бакалавриата для подготовки хороших практиков с большой теоретической подготовкой.

Читайте также: В Калмыкии открылся детский университет