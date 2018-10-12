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Будущие коневоды Калмыкии измерили лошадей на практике

Общество

Занятия прошли в одном из генофондных хозяйств по разведению лошадей калмыцкой породы

Будущие коневоды Калмыкии измерили лошадей на практике
Лошадь

Элиста, 12 октября 2018, 07:32 — REGNUM  Студенты Калмыцкого государственного университета прошли практику в крестьянско-фермерском хозяйстве Целинного района, занимаясь бонитировкой и таврением, сообщила пресс-служба вуза.

Бонитировка — это измерение основных промеров лошади: высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти, вычисление веса по формуле. Таврение — обязательный прием, который позволяет вести как бухгалтерский, так и зоотехнический учет. Он позволяет должным образом наладить племенную работу.

Отмечается, что практика проходила в генофондном хозяйстве по разведению лошадей мясного типа калмыцкой породы. Перед началом занятий студенты прошли инструктаж по технике безопасности под руководством доцента кафедры зоотехнии Валерия Болаева.

В вузе отметили, что подобные практические занятия являются преимуществом прикладного бакалавриата для подготовки хороших практиков с большой теоретической подготовкой.

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