НПО реализуют в Кустанайской области Казахстана 240 преоктов

Астана, , 07:36 — REGNUM Неправительственными организациями (НПО) в Кустанайской области реализуется 240 проектов на сумму 301,4 млн тенге ($813 тыс.), заявил заместитель акима (главы) области Марат Жундубаев на VIII областном Гражданском форуме, сообщает 12 октября агентство «Казинформ».

По словам чиновника, финансирование НПО увеличилось более чем два раза по сравнению с 2016 годом. В настоящее время в Кустанайской области насчитывается 609 действующих неправительственных организаций.

Жундубаев добавил, что НПО должны стать мостом и проводником идей между обществом и государством.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Казахстане были приняты правила формирования, мониторинга и оценки результатов государственного социального заказа, согласно которым госорганы обязаны размещать в интернете тему заказа для обсуждения с НПО.

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