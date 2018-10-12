За хамский поступок Кадыров отправил молодого уроженца Чечни убирать улицы

Грозный, , 07:22 — REGNUM Глава Чеченской Республики решил воспитать трудом молодого человека, который бросил банку от напитка в пассажира автобуса в Москве. Хулигана, уже принёсшего свои извинения за хамский поступок, устроили на работу. Теперь он будет облагораживать город.

Как выяснилось, «позорно для чеченского народа» себя повёл житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сам молодой человек рассказал, что поехал в Москву устраиваться на работу, так как трудоустроиться в республике ему не удалось. После инцидента в Грозном дебоширу стразу же нашли занятие.

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«С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал глава Чечни в своём телеграмм-канале.

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При этом, по словам Кадырова, молодой человек «горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве» и слёзно извинялся перед пассажиром, в которого бросил банку.

«Любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — напомнил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в сети появился видеоролик, на котором молодой человек со словами «Ахмат — сила» бросает баночку из-под энергетика в пассажира автобуса. Хамское поведение жителя Чечни вывело из себя главу Чеченской Республики Рамазана Кадырова. Возмущённый до предела чеченский лидер назвал поступок хулигана недостойным и позорным для чеченского народа и потребовал от автора ролика незамедлительно приехать в Грозный. Глава Чечни пообещал, что научит дебошира вести себя культурно.

Ближе к вечеру 10 октября автор видеоролика отыскался и записал новое видео с извинениями.