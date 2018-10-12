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Ушел из жизни командующий Восточным округом войск Росгвардии

Общество

Игорь Груднов скончался на 59-м году жизни

Москва, 12 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Командующий восточным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Груднов ушел из жизни в возрасте 58-и лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«11 октября скоропостижно скончался Герой Российской Федерации, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов», — говорится в сообщении.

За время своей работы Груднов сформировал работоспособный коллектив профессионалов и вместе с подчиненными навел правопорядок и обеспечил общественную безопасность в регионе, добавили в ведомстве.

Росгвардия, а также ряд других организаций выразили искрение соболезнования родным и близким Груднова.

Напомним, генерал-полковник Игорь Груднов был назначен командующим Восточным округом войск национальной гвардии в октябре 2016 года, до этого он занимал должность первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск.

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