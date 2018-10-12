В Оренбурге выросло число школьников, обучающихся во вторую смену

Оренбург, , 07:00 — REGNUM В Оренбурге отмечен рост числа школьников, которые учатся во вторую смену. Показатель 2017/2018 года сегодня превышен почти на 500 учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

На фоне разговоров и задач по ликвидации второй смены в Оренбурге проблема остается актуальной. Более того, несмотря на строительство и открытие четырех новых школ число учеников, посещающих школу во вторую смену, увеличивается. В общеобразовательных учреждениях явный дефицит мест.

С учетом санитарно-эпидемиологических требований (2,5 кв. м. на одного ученика) количество ученических мест в школах областного центра составляет 49 963. Нехватка мест — 13 568.

Добавим, в 2017/2018 учебном году во вторую смену в школы ходили 7847 детей, в 2018/2019 году — 8279. Напомним, в апреле 2016 года программу по развитию школ вслед за правительством РФ приняло Оренбуржье. Регион поставил задачу — к 2024 году ликвидировать вторую смену в общеобразовательных организациях.

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