На юго-западе Китая задержаны шестеро подозреваемых с 123 кг наркотиков

Куньмин, Китай, , 06:42 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых в перевозке наркотиков и изъяла у них 122,97 кг запрещенных веществ, сообщили в местных правоохранительных органах, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Полиция уезда Хуаньин получила в июне наводку на подозреваемых. В середине августа в городе Нэйцзян провинции Сычуань было изъято 38,92 кг метамфетамина, который находился в грузовике, а также 32,46 кг метамфетамина в другом грузовике в городе Лунси провинции Ганьсу на северо-западе страны.

В итоге, 24 сентября полиция задержала троих подозреваемых и изъяла у них 37,8 кг метамфетамина в городе Цзинчжоу провинции Хубэй. Еще трое подозреваемых с 13,79 кг героина были задержаны в городе Луохэ провинции Хэнань в тот же день. Расследование продолжается.

Напомним, что наркоторговля является одной из самых серьезных напастей провинции Юньнань в связи с тем, что она граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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