На северо-востоке Китая обнаружена фабрика по производству наркотиков

Шэньян, Китай, , 06:34 — REGNUM Полиция провинции Ляонин на северо-востоке Китая задержала 18 подозреваемых в производстве наркотиков, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

В местном бюро общественной безопасности сообщили, что подозрительные химические вещества транспортировались на фабрику в удаленной деревне уезда Телин близ города Телин в апреле 2018 года. Позднее выяснилось, что фабрика занималась производством эфедрина. По периметру фабрики были установлены камеры.

Расследование показало, что на фабрике орудует банда из порядка 20 человек, занимающаяся производством наркотиков. Все они из провинций Ляонин, Фуцзян и Гуандун. 1 сентября начались рейды в провинциях Ляонин и Фуцзянь. Было изъято 4,5 тонн метамфетамина и более 160 тонн сырья для производства наркотиков. В процессе оборачивалось около 100 млн юаней ($14,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на юге Китая были задержаны перевозчики опиума, которые переправляли наркотики из соседней Мьянмы на мотоциклах.

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