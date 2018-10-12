В Китае судят за коррупцию бывшего губернатора провинции Аньхой

Пекин, , 06:26 — REGNUM Бывший руководитель комитета Компартии Китая по провинции Ганьсу Ван Саньюнь предстал перед судом города Чжэнчжоу по обвинению в использовании должностного положения для получения незаконной прибыли и взяточничестве, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Прокуратура утверждает, что Ван Нарушал закон в период его бытности на множестве правительственных и партийных должностей с 1993 по 2017 годы, включая то время, когда он был заместителем партийного руководителя провинции Гуйчжоу и губернатором провинции Аньхой, а также партийным руководителем провинции Ганьсу.

Ван также ранее был вице-председателем Комитета по образованию, науке, культуре и общественному здоровью при Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).

Стало известно, что Ван, пользуясь своим должностным положением, лоббировал интересы различных организация в области банковской сферы, тендеров и продаж. Таким образом он нелегально в виде взяток получил 66,85 млн юаней (порядка $9.65 млн). Он также полностью признал свою вину после того, как ознакомился с доказательствами стороны обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае ранее придали огласке имена выявленных членов организованных преступных группировок, укоренившихся во власти. Всех их ждет неотвратимая кара.

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