Жители северо-запада Китая не сразу осознали прелести «туалетной революции»

Сиань, Китай, , 05:36 — REGNUM Власти уезда Ланьтянь провинции Шэньси на северо-западе Китая недавно инициировали проект, призванный помочь усовершенствовать туалеты в домах сельских жителей, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Отмечается, что стартовавшая в 2015 году общенациональная программа «туалетной революции» значительно улучшила санитарную обстановку в Китае.

«Поначалу, идея не принималась у нас широко, но после того, как соседи увидели мой новый туалет, они захотели себе такой же. Несколько месяцев назад мы ходили в грязный и убогий сортир в углу нашего двора. Летом там заводились мухи и комары», — рассказал 68-летний сельский житель Сюй Эньцян, некогда обладатель типичного китайского сельского туалета.

Задачей проекта является реконструировать старые сельские туалеты на западе Китая в новые, покрыв 85% территорий китайского среднего запада, наиболее отсталых районов страны.

Как отметил заместитель губернатора Ланьтяня Сунь Чунбо, новые туалеты будут оснащены унитазом со смывным бачком, а также системой дренажа. При этом, они призваны будут улучшить санитарные условия жизни в деревнях.

Напомним, что к 2017 году в провинции Шэньси уже было отремонтировано более 2 млн сельских туалетов, соответствующих национальному стандарту качества и безопасности, что, в общей сложности, составляет порядка трети туалетов провинции. «Туалетная революция» была запущена в 2015 году и призвана сделать Китай чище.

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