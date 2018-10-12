Информатизация Татарии потянет еще почти на 9 млн рублей

Казань, , 05:36 — REGNUM Почти 9 млн рублей потратят из республиканского бюджета Татарии на модернизацию официального сайта и создание информационной системы «Бесплатная юридическая помощь». Для выбора исполнителей проведена закупка у единственного поставщика на сумму 4 млн рублей — он займётся модернизацией сайта, а для создание второй системы 1 ноября 2018 года проведут аукцион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком в обоих случаях выступает министерство информатизации и связи РТ. В случае с модернизацией официального сайта республиканских властей подробности не сообщаются, известно только, что закупка произведена у некоего единственного поставщика и работы он должен выполнить с момента заключения государственного контракта до 15.12.2018 года.

Систему «Бесплатной юридической помощи» планируется создать до 15 декабря 2018 года. Она основывается на региональном законе «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан».

Задача системы — формирование базы данных получателей услуг, учет фактов обращений и оказания услуги, формирование межведомственных запросов, формирование и согласование реестров адвокатов, а также формирование печатных форм и отчетности. Объектами автоматизации системы являются участники государственной системы, в их числе — органы исполнительной власти республики и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов.

По сведениям из открытых источников, за 2017 год в сфере информатизации и связи региона валовый доход составил 54,9 млрд рублей — на 2% больше, чем за 2016 года. При этом на сферу информационных технологий пришлось 32,8%. В ВРП Татарии доля отрасли информатизации и связи составила 3,1%. В основные фонды предприятий сферы информатизации и связи за прошлый год было вложено 3,2 млрд рублей. В этом сегменте отмечался спад на 40%.