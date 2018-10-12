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На Урале нашли два похожих изумруда стоимостью в 1,5 млн рублей

Общество

Находка является уникальной

Асбест, Свердловская область, 12 октября 2018, 05:22 — REGNUM  На рудном складе «Мариинский прииск» были найдены два похожих друг на друга высококачественных изумруда, сообщает пресс-служба прииска.

Отмечается, что находка является уникальной, так как обычно минералы отличаются друг от друга по размеру, граням и цвету. Предприятие выразило надежду, что оба изумруда «не будут разлучены» и пополнят либо государственный фонд России, либо частные коллекции. Стоимость изумрудов оценивается в полтора миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля российские ученые из Уральского федерального университета обнаружили уникальный минерал в метеорите, который был найден в Бурятии. Новый минерал назвали уакититом в честь поселка Уакит, где был найдет метеорит.

Читайте ранее в этом сюжете: В бурятском метеорите обнаружили уникальный минерал

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