Столичная прокуратура проверит песни рэперов Гнойного и Замая на экстремизм

Москва, , 03:56 — REGNUM Московская прокуратура проводит проверку на наличие экстремистского содержания в песнях рэперов Андрея Замая (Замай) и Вячеслава Машнова (Гнойный), сообщает РБК со ссылкой на адвоката исполнителей.

Адвокат сообщил, что в правоохранительные органы столицы поступило обращение от гражданина Зелимханова, который утверждает, что в песнях исполнителей содержатся слова, выражающие антисемитские и неонацистские взгляды.

Отмечается, что свои предположения Зелимханов подкрепил примерами из текстов песен рэперов. Подавший заявление также просит прокуратуру разобраться, почему исполнителям предоставляют площадки для концертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гнойный разочаровал ряд своих поклонников роликом «по заказу Кремля» (дисс на блогера Николая Соболева).

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