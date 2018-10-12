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Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не жалеет о покупке

Общество

Однако сначала она была шокирована

Лондон, 12 октября 2018, 03:24 — REGNUM  Коллекционер, купившая картину уличного художника Бэнкси, которая после окончания торгов самоуничтожилась, не собирается отменять сделку, сообщает официальный сайт аукционного дома Sotheby's.

«Когда картина после удара молотка поползла вниз и прошла через шреддер, я сначала была в шоке. Но постепенно я начала понимать, что в конце концов у меня окажется произведение мирового искусства», — заявила покупатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на аукционе Sotheby's в Лондоне сразу после окончания торгов картина художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась, пройдя через измельчитель для бумаги. Сам художник иронично прокомментировал инцидент в Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: Бэнкси прокомментировал самоуничтожение своей картины в Лондоне

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