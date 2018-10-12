Путин разрешил многодетным родителям брать отпуск в любое время

Москва, , 03:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон с поправками к Трудовому кодексу РФ, предоставляющий многодетным родителям приоритетное право по выбору времени отпуска. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что теперь Трудовой кодекс дает возможность многодетным родителям выбирать отпуск в удобное для них время. Ранее приоритетное право на выбор времени отпуска предполагалось для инвалидов, ветеранов войны, несовершеннолетних работников и почетных доноров.

Предполагается, что такое решение позволит многодетным родителям удобней планировать свои совместные отпуска, чтобы проводить отдых всей семьей. Под многодетными закон понимает работников, имеющих трех или более детей в возрасте до 12 лет.

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