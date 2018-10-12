Bloomberg назвал лучшие страны для экспатов

Нью-Йорк, США, , 03:01 — REGNUM Наиболее выгодной и комфортной страной для экспатов является Сингапур. К такому выводу пришли авторы исследования HSBC, материалы которого опубликовало агентство Bloomberg.

Сообщается, что в сфере доходов для приезжих первую тройку занимают Швейцария, США и Гонконг, однако, если помимо заработной платы добавить такие факторы как стоимость проживания и социального обеспечения, то на первое место в этом исследовании выходит Сингапур.

В таком рейтинге Швейцария занимает лишь восьмое место из-за высокой стоимости образования и сложности в обретении друзей. Второе место в таком рейтинге заняла Новая Зеландия, третье — Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября американское издание Conde Nast Traveler составило ежегодный рейтинг самых лучших больших городов. В первую двойку попали японские города — Токио и Киото.

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