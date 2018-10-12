Headhunter назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Москва, , 02:39 — REGNUM Самыми выскооплачиваемыми работниками в России являются специалисты сфер информационных технологий, электроники, недвижимости и финансов, говорится в материалах исследования портала HeadHunter.

Сообщается, что авторы исследования провели анализ доходов представителей различных профессий по должностям «ведущий специалист» и «специалист». Авторы пришли к выводу, что самый высокий доход получают программисты, чей средний заработок по Москве составляет 131 тысячу рублей, а в регионах — около 85 тысяч рублей.

Также, согласно данным исследования, рост заработной платы в регионах якобы опережает столичный. Так, в регионах рост зарплат находится на уровне 6−8%, в то время как в Москве рост составляет всего один процент.

Отмечается, что исследование проведено на основе информации, предоставленной примерно 1400 российскими работодателями.