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РПЦ: Действия Константинополя по Украине ведут к разрыву с Москвой

Общество

Пресс-секретарь патриарха Кирилла: Анафема снята с украинских раскольников ценой отношений с РПЦ

Москва, 12 октября 2018, 02:28 — REGNUM  Снятие анафемы с украинских раскольников приведет к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, заявил Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла, в эфире телеканала «Спас».

На такой шаг Москва будет вынуждена пойти из-за того, что эта «легализация раскола» — катастрофа для православных, при том, что РПЦ не один год шла навстречу Константинополю.

Напомним, вечером 11 октября представитель Константинопольского патриархата объявил о принятии решения снять анафему с раскольника Филарета (Киевский патриархат) и предстоятеля Макария (Украинская автокефальная церковь).

Поводом к этому решению стала апелляция Филарета на решение об анафеме, которое в Константинополе теперь назвали необоснованным и политизированным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день протоиерей Игорь Якимчук, секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата, обещал жесткий ответ Константинополю со стороны РПЦ.

Читайте подробнее: Представитель РПЦ: Решение Константинополя по Украине канонически ничтожно

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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