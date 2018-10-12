Представитель РПЦ: Решение Константинополя по Украине канонически ничтожно

Москва, , 01:37 — REGNUM Канонически ничтожным назвал решение синода Константинопольского патриархата по снятию анафемы с раскольника Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви митрополита Макария представитель РПЦ протоиерей Игорь Якимчук в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя решение Константинопольского патриархата по Украине, Якимчук, являющийся секретарем по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заявил, что РПЦ даст ответ на эти действия. Соответствующее решение будет принято 15 октября на заседании Священного Синода РПЦ в Минске.

«Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — заявил Якимчук.

Представитель РПЦ пояснил, что у Константинопольского патриархата нет привилегий, чтобы его поступок мог стать поводом к изменению решений церковных судов в других православных церквах. Константинополь «сам себе присвоил эту привилегию и сделал это в обход своих собственных канонических сборников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября пресс-секретарь так называемого Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что синод Константинопольского патриархата запустил процедуру томоса для украинских раскольников.

В рамках этого процесса с глав двух неканонических церквей на Украине снята анафема: с Филарета (Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь).

Кроме того, синод Константинопольского патриархата решил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата вразрез с правом Московского патриарха назначать митрополита Киевского (в соответствии с обязательством синодального письма 1686 года).

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении автокефалии для украинских раскольников уже принято.

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