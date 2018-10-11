В США возросло число жертв урагана «Майкл»

Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Жертвами обрушившегося на Восточное побережье США урагана «Майкл», по последним данным, стали шесть человек, передаёт 11 октября CNN.

Ранее было известно о двух погибших в штате Джорджия. По информации телеканала, ещё четыре человека погибли в штатах Флорида и Северная Каролина.

Напомним, ураган «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане, 10 октября достиг территории США. На территории нескольких штатов объявлен режим чрезвычайного положения. Ущерб от урагана, по предварительным данным, может составить порядка $30 млрд.

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