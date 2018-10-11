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Верховный суд Вашингтона запретил смертную казнь на территории штата

Общество

Вашингтон стал 20-м штатом США, объявившим смертную казнь вне закона

Вашингтон, 11 октября 2018, 23:36 — REGNUM  Верховный суд американского штата Вашингтон 11 октября принял решение о запрете смертной казни на территории штата, передаёт The Washigton Post.

В Вашингтоне с 2014 года уже действовал мораторий на применение смертной казни. Теперь же такая мера наказания в штате официально объявлена вне закона, а ранее вынесенные смертные приговоры должны быть заменены на пожизненное заключение.

Сообщается, что данное решение было принято судом единогласно.

Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом США, где не действует смертная казнь. При этом на большей части территории Соединённых Штатов данная мера наказания по-прежнему применяется, она также предусмотрена федеральным законодательством.

Согласно 8-й поправке к конституции США применение смертной казни возможно за совершение убийства с отягчающими обстоятельствами вменяемым совершеннолетним человеком. По состоянию на 2017 год исполнения смертных приговоров в США ожидали свыше 2,8 тысячи человек.

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Отмена моратория на смертную казнь: за и против
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