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Футболист-хулиган Мамаев останется под арестом до 8 декабря

Общество

Ранее Тверской суд Москвы арестовал его подельника Кокорина

Футболист-хулиган Мамаев останется под арестом до 8 декабря
Арест

Москва, 11 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Тверской суд Москвы постановил арестовать Павла Мамаева до 8 декабря, сообщает 11 октября газета «Известия».

Участник групповых избиений арестован по делу о хулиганстве.

Ранее суд постановил арестовать подельников Мамаева — Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокорин в помещении суда внезапно начал испытывать раскаяние и желание загладить вину, просив суд не арестовывать его.

Напомним, ранее Мамаев и Кокорин уже неоднократно отметились безобразными публичными выходками, за которые так и не были наказаны.

В данный момент суд рассматривает устроенное ими 8 октября групповое нападение на водителя, сделавшего им замечание на автостоянке, и избиение двоих мужчин, также сделавших им замечание за вызывающее поведение их компании в кафе.

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