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В США из-за урагана «Майкл» отменены более 800 авиарейсов

Общество

В ряде штатов США введено чрезвычайное положение

В США из-за урагана «Майкл» отменены более 800 авиарейсов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рейс отменен

Вашингтон, 11 октября 2018, 22:14 — REGNUM  Сотни авиарейсов отменены в США из-за обрушившегося на восточное побережье страны урагана «Майкл», передаёт 11 октября CNBC.

По информации телеканала, в общей сложности отменено свыше 800 авиарейсов, большинство из них — в штатах Северная Каролина и Джорджия. Ещё более 2,4 тысячи рейсов задерживается.

Напомним, сформировавшийся в Атлантике ураган «Майкл» накануне достиг территории США. В результате удара стихии в штате Флорида погибли два человека. На территории нескольких штатов введён режим чрезвычайного положения.

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