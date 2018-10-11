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Кокорин просил Тверской суд оставить его на свободе. «Понять и простить»...

Общество

Зарвавшийся хулиганофутболист внезапно испытал жгучее желание загладить свою вину

Москва, 11 октября 2018, 21:18 — REGNUM  Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца скандально известного футболиста Александра Кокорина, устроившего в центре столицы поочередное групповое избиение троих людей, сообщает 11 октября агентство Интерфакс.

Решение вынесено по делу о нападении на Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Стоит отметить, что при этом Кокорин внезапно начал испытывать жгучее желание загладить свою вину и попросил суд не лишать его свободы, его адвокат просила отпустить дебошира под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Кокорин и Мамаев с компанией приятелей напали и избили Дениса Пака и Сергея Гайсина, сделавших им замечание за шумное поведение. Незадолго до этого та же компания на автостоянке устроила избиение еще одного мужчины, потребовавшего от них не пинать чужие автомобили.

Напомним, Кокорин и Мамаев не впервые оказываются в центре громких скандалов и уже неоднократно прославились разнузданным поведением.

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