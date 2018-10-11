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Мусорный коллапс в Челябинске привёл к нашествию крыс?

Общество

Обилие грызунов на несанкционированных свалках зафиксировали общественники, санитарные врачи. Впрочем, некоторые жители города полагают, что крыс на помойках не больше, чем всегда

Мусорный коллапс в Челябинске привёл к нашествию крыс?
Gellinger
Крыса

Челябинск, 11 октября 2018, 20:45 — REGNUM  В Челябинске проблемы с вывозом мусора способствовали нашествию крыс. Об этом заявляют некоторые местные общественники.

Как следует из опубликованных активистами фото и видео, грызунов на свалках действительно много. При этом некоторые горожане предположили, что эти снимки являются фейком. По их мнению, крысы выглядят так, будто только что куплены в магазине. А некоторые граждане изучили материалы активистов и пришли к выводу, что они сделаны на одной помойке, а не на нескольких, как утверждалось в релизе

Впрочем, того, что грызуны оккупировали городские помойки, никто не отрицает. О факте того, что захламлённые территории привлекли грызунов, сообщают и в областном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, мусорный коллапс в Челябинске возник после закрытия городской свалки. Многочисленные срывы в графике вывоза мусора привели к тому, что город превратился в свалку. Власти ввели режим ЧС.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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