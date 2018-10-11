Мусорный коллапс в Челябинске привёл к нашествию крыс?

Челябинск, , 20:45 — REGNUM В Челябинске проблемы с вывозом мусора способствовали нашествию крыс. Об этом заявляют некоторые местные общественники.

Как следует из опубликованных активистами фото и видео, грызунов на свалках действительно много. При этом некоторые горожане предположили, что эти снимки являются фейком. По их мнению, крысы выглядят так, будто только что куплены в магазине. А некоторые граждане изучили материалы активистов и пришли к выводу, что они сделаны на одной помойке, а не на нескольких, как утверждалось в релизе

Впрочем, того, что грызуны оккупировали городские помойки, никто не отрицает. О факте того, что захламлённые территории привлекли грызунов, сообщают и в областном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, мусорный коллапс в Челябинске возник после закрытия городской свалки. Многочисленные срывы в графике вывоза мусора привели к тому, что город превратился в свалку. Власти ввели режим ЧС.