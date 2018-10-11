Полигон «Красный Бор» готовят к зиме с прицелом на рекультивацию

Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM На полигоне опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области 11 октября прошло выездное совещание петербургских чиновников и специалистов по вопросам безопасного прохождения объектом зимнего сезона.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе мероприятия журналистам показали работу пилотных установок по очистке жидких отходов, захороненных на полигоне. Они могут стать одним из элементов будущей рекультивации опасного объекта, которую будут проводить российские и финские компании.

Как отметил руководитель «Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев, основной задачей при подготовке полигона к зиме является минимизация попадания осадков. Для этого еще в прошлом году открытые карты (котлованы) укрыли специальными понтонами, отремонтировали дамбы и дренажные системы, усилив контроль за тем, чтобы карты не переполнялись в период дождей и паводка.

«Показали комиссии и систему очистки сточных вод. Она накапливается в дренажных колодцах, которые оборудованы на понтонах. Затем проходит обработку и только потом попадает в Неву», — отмечает телеканал.

Директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков предложил расширить защиту и создать рубеж фильтрации сточных вод на время паводков. В 2019 году предлагается разработать проект такой системы, а работы по нему начать в 2020 году.

«Это дополнительная мера по исключению любого проникновения в сточные воды предельно допустимой концентрации. Даже без нее полигон устойчиво работает, обеспечивая экологическую безопасность в воздухе по земле и по воде», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый, курирующий природоохранную сферу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года премьер-министры России и Финляндии договорились о начале взаимодействия по решению проблемы полигона «Красный Бор». По словам российского премьера Дмитрия Медведева, в таком сотрудничестве могли бы принять участие российский Росатом и финская компания Fortum.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

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