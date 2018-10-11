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Госдума может приравнять участников «Дуная» к участникам боевых действий

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

Госдума может приравнять участников «Дуная» к участникам боевых действий
Иллюстрация: (сc) The Central Intelligence Agency
Чехословакия 1968 года

Москва, 11 октября 2018, 19:37 — REGNUM  Законопроект о признании советских солдат и офицеров, осуществивших военно-стратегическую операцию «Дунай» 1968 года в составе союзных войск стран ОВД в Чехословакии, участниками боевых действий, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Нормы коснутся граждан России, участвовавших в операции «Дунай», возраст которых после вступления закона в силу превысит 70 лет, и, которые нуждаются в моральной, а часть из них и в дополнительной материальной и социальной поддержке государства, отмечают авторы.

«Признавая проявленное ими мужество и стойкость при выполнении воинского долга в условиях военного положения в ЧССР в период с 21.08.1968 года по ноябрь 1968 года считаем необходимым восстановить по отношению к ним историческую и социальную справедливость — признать участников военно-стратегической операции «Дунай» ветеранами боевых действий и предоставить им меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», — говорится в сопроводительных документах к инициативе.

Депутаты обратили внимание на то, что лица, выполнявшие аналогичные обязанности в Корее и Вьетнаме, Алжире и Египте, о V Йеменской Арабской Республике, Анголе и Мозамбике, Камбодже и Лаосе, Эфиопии и Афганистане, Ливане и Таджикистане, как теперь и в Сирии — приравнены к участникам боевых действий.

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