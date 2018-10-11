Поджигатель венков на Марсовом поле Петербурга заплатит 10 тыс. руб. штрафа

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Гражданин, поджигавший венки на Марсовом поле в Петербурге, оштрафован на 10 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Петербуржца Александра Абакумова признали виновным по части 1 статьи 244 УК РФ. Суд установил, что 7 августа он пришел на Марсово поле и принялся бросать в Вечный огонь цветы и венки, топтать их и нецензурно выражаться. Мемориал при этом не пострадал.

Абакумов свою вину признал и раскаялся. Ему назначили штраф в 10 тыс. рублей.

Напомним, 7 августа 2018 года очевидцы заметили мужчину на Марсовом поле, который, на их взгляд, находился в неадекватном состоянии, и вызвали полицию.

Позднее в сети появилось видео происшествия. На нем мужчина в распахнутой рубашке кружит вокруг вечного огня, топчет цветы и пытается сжечь то, что от них осталось.

Полицейские, прибыв на место, обнаружили за этим странным занятием 36-летнего гражданина. Он был пьян. Его доставили в отдел.

На Марсовом поле находится мемориал «Борцам Революции» памяти погибших в дни Февральской революции и Великой Октябрьской Социалистической революции, а также в годы Гражданской войны. На Марсовом поле похоронено несколько сотен людей, погибших в те годы.

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