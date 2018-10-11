Следствие будет ходатайствовать об аресте Кокорина и Мамаева

Москва, , 17:44 — REGNUM Следствие намерено ходатайствовать об избрании для подозреваемых в хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщил 11 октября официальный представитель московского управления МВД России Юрий Титов.

«После проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.

Сообщается, что аналогичную меру пресечения предлагается избрать и для задержанного сегодня младшего брата Кирилла Кокорина, который также, предположительно, был участником конфликта.

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Напомним, в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после драки с их участием в центре Москвы, в результате которой пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и глава одного из департаментов Минпромторга России.

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