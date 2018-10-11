Главу ярославского ОНФ шокировали итоги благоустройства двора в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:38 — REGNUM 11 октября председатель Ярославского областного исполкома ОНФ Игорь Ямщиков посетил двор на улице Пушкина в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Работы во дворе ведутся по губернаторской программе «Решаем вместе!». На благоустройство выделено более 7 миллионов рублей, это один из самых крупных дворовых проектов программы в 2018 году. ИА REGNUM уже сообщало, что в результате работ по благоустройству весь двор оказался в непролазной грязи.

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Представители ОНФ зафиксировали, что не выполнена очень большая и, главное, очень важная часть работ — демонтаж старых сараев и гаражей, асфальтирование дворовых проездов, правильная установка детского игрового комплекса, вешал для белья и озеленение. По проекту все эти работы предусмотрены. На встречу с представителями ОНФ собрались жители двора.

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Люди высказали огромное количество жалоб на бездействие подрядчиков и администрации, которая призвана контролировать ход работ.

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Жители жалуются, что по двору невозможно ходить, детей приходится переносить через грязь на руках. Уложенные поддоны не спасают, поскольку их мало и положили их уже на засохшие колеи в грязи, поэтому они качаются под ногами.

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Проехать на машине невозможно, машины скорой помощи во двор заезжать отказываются, потому что один раз скорая помощь уже завязла. Подходы к некоторым подъездам разворочены так, что можно легко переломать ноги, особенно в темноте.

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Еще в августе администрация выдала владельцам сараев и гаражей предписания освободить их и подготовить к сносу.

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Все владельцы сделали это, однако сараи никто не сносит, и теперь они стоят открытые. Дети забираются в них, а взрослые боятся, как бы ветхие сооружения не обрушились прямо на детей.

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По словам жителей, в администрации обещают, что подрядчик выйдет на объект то в понедельник, то в пятницу, но до сих пор так и не появился.

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Также люди жалуются, что им совершенно негде сушить белье, потому что ни в одном из домов, образующих двор, нет балконов. Раньше во дворе было много вешал. Когда началось благоустройство, все они были демонтированы. Жители не знают, у кого просить помощи и надеются на поддержку ОНФ.

Председатель областного исполкома ОНФ Игорь Ямщиков был шокирован увиденным. Он пообещал жителям взять происходящее во дворе на контроль и способствовать быстрейшему завершению работ.

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