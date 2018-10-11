Суд прекратил производство по первому иску Смольного к Мариинскому театру

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 11 октября, прекратил производство по иску Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга к ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр».

Этот иск был подан КГИОП, входящим в систему органов исполнительной власти города, с целью побудить Мариинский театр к выполнению противоаварийных работ на переданном ему объекте культурного наследия — «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». В этом доме (улица Садовая, 61, литера А) в 1836—1837 годах жил поэт Михаил Лермонтов.

«Производство по иску прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Ответчик признал и удовлетворил требования», — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщили 10 октября ИА REGNUM в пресс-службе Мариинского театра, «противоаварийные мероприятия были выполнены, в КГИОП отправлена соответствующая отчетная документация». КГИОП также подтвердил, что пользователь здания «добровольно приступил к исполнению исковых требований: был закрыт контур здания и световой фонарь».

В то же время КГИОП 10 октября сообщил, что обратился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с новым исковым заявлением о понуждении театра к исполнению охранных обязательств, связанных с сохранением указанного дома. В Мариинском театре пока нет сведений о новом иске.

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Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Осенью 1836 года в квартире № 1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь он написал «Бородино», «Героя нашего времени», «Демона». В конце XIX — начале XX века дом был подвергнут перестройке.

В 2012 году правительство Петербурга решило передать дом и соседние строения Мариинскому театру под отель для приема артистов. Обременением город назначил создание историко-культурного центра, посвящённого Лермонтову.

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