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Захарова пригласила севастопольских студентов на стажировку в МИД

Общество

«Мы ждём вас в Москве»

Севастополь, 11 октября 2018, 17:28 — REGNUM  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила организовать для студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ) практику в структурах МИД РФ. Об этом она заявила 11 октября на встрече с учениками вуза.

«Мы ждём вас в Москве, приходите к нам через учебный отдел. Это может быть и преддипломная, и ознакомительная практика», — отметила официальный представитель МИД РФ, пообещав, что и дальше продолжит общение с севастопольскими студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Мария Захарова провела брифинг для журналистов в Коктебеле.

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МИД России
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