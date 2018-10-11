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Суд Манхэттена «частично оправдал» Харви Вайнштейна

Общество

Обвинения в изнасиловании в 2013 году и «принуждении к сексу» в 2006 году пока остаются в силе

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 17:33 — REGNUM  Суд Манхеттена «частично оправдал» Харви Вайнштейна — с голливудского продюсера снято обвинение в изнасиловании Люсии Эванс, 11 октября передает агентство Associated Press.

Участники процесса рассмотрели доводы сторон и пришли к выводу, что факт склонения Эванс к оральному сексу, о котором она заявила в интервью The New York Times, недоказуем.

Пока не сообщается, намерены ли адвокаты Вайнштейна добиваться привлечения госпожи Эванс к ответу за клевету. Остальные обвинения против Вайнштейна — в изнасиловании в 2013 году и «принуждении к сексу» в 2006 году — пока остаются в силе.

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Секс-скандалы Голливуда и их последствия
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