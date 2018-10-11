Трагедия на Майорке: свидетельства очевидцев и реакция местных властей

Мадрид, , 17:08 — REGNUM Десять человек, шестеро мужчин и четыре женщины, стали жертвами наводнения вечером 9 октября и в ночь на 10 октября на испанском острове Майорка, в местечке Сан-Лоренсо-дес-Кардассар и его окрестностях, сообщает издание El Mundo. Минимум трое из них не были местными жителями: британская пара преклонного возраста и женщина из Голландии. Кроме того, мужчина, личность которого не установлена, тоже, возможно, прибыл в Испанию из другой страны.

Очевидцы трагедии рассказывают, что местная жительница, которая погибла в водах вышедшего из берегов потока, пыталась спасти своих детей. В результате ее дочь, девочка лет 7−8, выжила, а пятилетнего сына ищут до сих пор. Личность погибшей установлена: ее звали Джоанна Ллитерас, она работала фармацевтом. Наводнение застало ее и двоих детей в машине. Женщина думала, что просто попала в пробку, вызванную сильными дождями, и чтобы скоротать время, позвонила своему мужу, уехавшему в Лондон. Подъем воды стал для Джоанны полной неожиданностью. Ей удалось вытащить из машины дочку, но не малыша. Тело женщины было обнаружено внутри автомобиля.

Поиски пропавшего ребенка идут в зоне на берегу моря, в районе пляжа С’Иллот. Они осложняются произошедшими разрушениями, большим количеством грязи, а также поврежденных транспортных средств. На месте работают кинологи со служебными собаками. Об этом рассказал представитель Гражданской гвардии. Поиски шли всю ночь со среды на четверг и продолжились утром, но пока не дали результатов. Еще трое застигнутых стихией, которых сперва считали исчезнувшими, были обнаружены вечером 10 октября на старом вокзале, ставшем для них убежищем. 37 пострадавших были доставлены в больницы.

В Гражданской гвардии сообщили, что большинство жертв было найдено в пойме вышедшего из берегов потока. Погибшую британскую пару подъем воды застал врасплох в такси в Сан-Лоренсо-дес-Кардассар в районе восьми часов вечера. Поток подхватил машину и унес прочь. Когда до такси добрались представители Гражданской гвардии, они обнаружили там только тела британцев и никаких следов таксиста. Пойма потока сразу была прочесана специалистами с собаками в поисках выживших водителей и пассажиров унесенных машин.

На данный момент установлены личности почти всех погибших. Один из них, Рафель Жили, был в прошлом мэром муниципалитета Арта, ближайшего к Сан-Лоренсо. Его машину поток унес в море. Другой жертвой стихии стал пожилой мужчина, передвигавшийся с трудом. Он погиб в подвале своего дома, превратившемся в смертельную ловушку. Затопление своего жилища не смогла пережить и местная жительница преклонного возраста. Еще одну жертву нашли в районе пляжа С’Иллот.

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Заместитель мэра Сан-Лоренсо Антониа Бауза подчеркнула, что приоритетом властей был и остается поиск выживших и помощь людям, изолированным в своих домах. Представитель местного правительства Каталина Кладера описала ситуацию как что-то «непосильное». «Мы такого не ожидали», — сказала она.