В Литве узаконили медикаменты с канабисом

Вильнюс, , 16:44 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 11 октября, внёс поправки в ряд законов, которые легализуют использование конопли в медицинских целях, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Закон вступит в силу с мая 2019 года. Планируется, что он будет касаться только тех препаратов с содержанием конопли, которые уже разрешены в ряде стран Евросоюза.

Такие лекарства будут выписываться врачами больным онкологическими заболеваниями, автоиммунными заболеваниями, рассеянным склерозом и так далее. Все рецепты будут назначаться только врачами, а отпуск лекарств обещают строго контролировать.