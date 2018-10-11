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В Литве узаконили медикаменты с канабисом

Общество

Обещают строго контролировать назначения врачей

Вильнюс, 11 октября 2018, 16:44 — REGNUM  Парламент Литвы сегодня, 11 октября, внёс поправки в ряд законов, которые легализуют использование конопли в медицинских целях, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Закон вступит в силу с мая 2019 года. Планируется, что он будет касаться только тех препаратов с содержанием конопли, которые уже разрешены в ряде стран Евросоюза.

Такие лекарства будут выписываться врачами больным онкологическими заболеваниями, автоиммунными заболеваниями, рассеянным склерозом и так далее. Все рецепты будут назначаться только врачами, а отпуск лекарств обещают строго контролировать.

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Легализация наркотических средств
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