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ЦОДД обратится в полицию из-за съёмок музыкального клипа на МКАД

Общество

Из-за съёмок клипа певицы на МКАД было частично перекрыто движение

Москва, 11 октября 2018, 16:38 — REGNUM  Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы намерен обратиться в правоохранительные органы из-за съёмок клипа певицы Оксаны Яковлевой, выступающей под псевдонимом Yaxana, в ходе которых было частично перекрыто движение на МКАД. Об этом сообщается 11 октября в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи».

По информации ФАН, действиями певицы заинтересовались также в столичном управлении ГИБДД. Отмечается, что в настоящее время ведомство изучает материалы, связанные с инцидентом.

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