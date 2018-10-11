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В детсадах и школе Крыма детей кормили едой неизвестного происхождения

Общество

Активисты ОНФ и Роспотребнадзор дали учреждениям две недели на устранение всех нарушений

Симферополь, 11 октября 2018, 16:27 — REGNUM  Крымские общественники обнаружили некачественную пищу и ряд серьёзных нарушений организации питания в детских садах и школе Симферопольского района. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе крымского штаба Общероссийского народного фронта.

«В детсаду «Солнышко» в селе Мирное нашли непонятную рыбу. На этикетке указано, что она запакована в августе 2018 года, а в документах есть информация только о сентябрьской рыбе. Ещё непонятнее оказалась история с мясом — по накладной последней поставкой получено 27 кг, по документам израсходовано 20 кг. Найти оставшиеся 7 кг не удалось. Однако в ветеринарной системе погашены все 27 кг», — отметили активисты.

Помимо этого в школе и детсаду Добровского сельского поселения общественники нашли рыбу и мясо глубокой заморозки без опознавательных знаков и ветеринарной маркировки, а также выявили ряд других нарушений со стороны поставщиков продуктов питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Роспотребнадзора причиной летней вспышки кишечной инфекции в севастопольском детском лагере «Ласпи», в результате которой были госпитализированы десятки детей, стало нарушение санитарных норм и стафилококк у персонала пищеблока.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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