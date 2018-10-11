В Тольятти придумали интеллектуальную систему, которая сократит бюрократию

Тольятти, Самарская область, , 16:12 — REGNUM Студенты Тольяттинского государственного университета представили проект «Автоматизированная информационная система на основе искусственного интеллекта», который позволит сократить время и бюрократию при решении различных проблем в городе. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба вуза.

Проект был подготовлен в рамках «Лаборатории Урбантех». Он стал одним из шести проектов, представленных на конкурсе, и эксперты признали его лучшим. По задумке разработчиков, искусственный интеллект при возникновении нештатной ситуации будет в режиме реального времени обрабатывать информацию, принимать решение и передавать сигнал компетентной в данном вопросе городской службе. Оперативные данные АИС будет получать через установленные по городу видеокамеры, дроны, метеостанции, автомобили, различные гаджеты.

Руководитель департамента информационных технологий и связи администрации Тольятти Елена Балашова пояснила, что студенты угадали с актуальностью проекта для города, однако на первом этапе его необходимо ужать до узкоспециализированной математической модели с целью обеспечения систем безопасности города. Она предложила авторам проекта-победителя представить своё решение в администрацию города для дальнейшей доработки.

«Лаборатория Урбантех» — практическое мероприятие, организованное с целью создания концепции благоустройства и разработки технических и технологических решений для общественных пространств Тольятти.

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