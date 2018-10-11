Суд по делу немецкой террористки Беаты Цшепе обошелся почти в €30 млн

Мюнхен, Германия, , 15:56 — REGNUM Расходы на проведение судебного расследования по делу «Национал-социалистического подполья» и Беаты Цшепе составили €27,5 млн. Такую сумму назвал председатель Мюнхенского высшего суда Петер Кюсперт, передает немецкий телеканал N-TV 11 октября.

Эта сумма не является окончательной — после последних подсчетов ожидается ее увеличение еще на несколько миллионов. В нее не вошли расходы на предварительное следствие.

За пять лет слушаний было подано несколько тысяч заявлений, в том числе почти 3 тыс. ходатайств о предоставлении доказательств. Материалы составили 1200 томов с более чем 100 тыс. страниц.

Как сообщало ИА REGNUM, суд по делу «Национал-социалистического подполья», обвиненного в убийстве 10 человек, завершился в июле. Одна из лидеров организации Беата Цшепе приговорена к пожизненному заключению, двое ее сообщников совершили самоубийство, чтобы избежать ареста.

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